Хорватія планує передати Україні десятки танків і бронемашин
Київ • УНН
Хорватія передасть Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80. В обмін країна придбає у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8 за зниженою ціною.
Хорватія має передати Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80, замість яких придбає 50 нових танків Leopard 2A8 у Німеччини за зниженою ціною. Про це повідомляє міноборони Хорватії, пише УНН.
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Повідомляється, що міністр оборони Хорватії Іван Анушич та його німецький колега Борис Пісторіус провели зустріч у Берліні.
Міністри підписали Лист про наміри, в якому висловлюють готовність двох країн доставити 30 танків М-84 і 30 БМП М-80, включаючи запасні частини та боєприпаси, зі складів Хорватії в Україну, а фінансові ресурси, які Республіка Хорватія отримає від ФРН для першої поставки цих танків і бойових машин, будуть використані Хорватією для закупівлі нових німецьких Leopard 2A8,
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Зазначається, що на суму, переданого озброєння для України, зменшиться загальна ціна нового Leopard 2A8 для Хорватії.
Враховуючи потреби хорватської армії, Республіка Хорватія має намір придбати до 50 нових Leopard 2A8. Усі інші деталі будуть відомі після підписання договору. Додатковою перевагою такого типу закупівель є допомога Україні у боротьбі з російською агресією,
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Хорватія також виділяє 5 млн євро на українську енергетичну інфраструктуру та допомагає в розмінуванні.
Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову співпрацю09.10.24, 15:19 • 12012 переглядiв