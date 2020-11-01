Хомчак посетил с инспекцией зону ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак с рабочим визитом посетил районы проведения ООС, проинспектировав, в частности, ход строительства КПВВ "Счастье" и "Золотой", которые вскоре должны начать свою работу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В течение двух дней генерал-полковник Руслан Хомчак проверил на важных объектах инфраструктуры Луганской области: КПВВ "Счастье" и КПВВ "Золотое", которые вскоре откроют", - говорится в сообщении.
Врио командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак и руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан вместе с руководителями структурных подразделений ОС доложили ему о текущей ситуации безопасности вдоль линии разграничения.
"Кроме того, глава ВСУ ознакомился с состоянием выполнения плана мероприятий на участках строительства. Председатель Луганской областной ВЦА Сергей Гайдай проинформировал генерал-полковника о детальных решениях развития объектов инфраструктуры", - указали в оборонном ведомстве.
В Минобороны отметили, что в городе Счастье на КПВВ будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих контрольно-пропускной пункт въезда выезда.
"Выполнение мероприятий по оборудованию КПВВ "Золотое" и КПВВ "Счастье" осуществляется в плановом порядке с соблюдением предоставленных гарантий безопасности и контроля режима прекращения огня Украинской стороной СЦКК совместно с патрулями СММ ОБСЕ", - добавили в Минобороны.
Решение о создании нового КПВВ было принято 22 июля во время встречи ТКГ.
Напомним, участники консультаций в ТКГ договорились о дате открытия двух КПВВ - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.