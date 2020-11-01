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Хомчак відвідав з інспекцією зону ООС

Хомчак відвідав з інспекцією зону ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак з робочим візитом відвідав райони проведення ООС, проінспектувавши, зокрема, хід будівництва КПВВ “Щастя” та “Золоте”, які невдовзі мають розпочати свою роботу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Упродовж двох днів генерал-полковник Руслан Хомчак перевірив будівництво на важливих об’єктах інфраструктури Луганщини: КПВВ “Щастя” та КПВВ “Золоте”, що невдовзі відкриють", - йдеться у повідомленні.

Т.в.о. командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак та керівник Української сторони СЦКК генерал-майор Сергій Салкуцан разом із керівниками структурних підрозділів ОС доповіли йому про поточну безпекову ситуацію уздовж лінії розмежування.

"Окрім того, очільник ЗСУ ознайомився зі станом виконання плану заходів на ділянках будівництва. Голова Луганської обласної ВЦА Сергій Гайдай поінформував генерал-полковника про детальні рішення розбудови об’єктів інфраструктури", - вказали в оборонному відомстві.

У Міноборони зазначили, що у місті Щастя на КПВВ будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають контрольно-пропускний пункт в’їзду виїзду. 

"Виконання заходів з обладнання КПВВ “Золоте” та КПВВ “Щастя” здійснюється у плановому порядку з дотриманням наданих гарантій безпеки та контролю режиму припинення вогню Українською стороною СЦКК спільно із патрулями СММ ОБСЄ", - додали у Міноборони.

Рішення про створення нового КПВВ було ухвалено 22 липня під час зустрічі ТКГ.

Нагадаємо, учасники консультацій у ТКГ домовилися про дату відкриття двох КПВВ — “Золоте” та “Щастя” — 10 листопада.

Українські Національні Новини

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