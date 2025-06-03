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Холодный фронт вызовет грозы и град, но скоро летняя погода вернется - синоптик

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Сегодня и завтра Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт с дождями и грозами. С 4 июня ожидается сухая погода с температурой до +31°C на юге и востоке.

Холодный фронт вызовет грозы и град, но скоро летняя погода вернется - синоптик

Украиной сегодня и завтра пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. Однако уже 4 июня большинство регионов будет возвращаться к сухой, комфортной погоде с температурой +23…+27 °C, а на юге и востоке - до +31 °C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня и завтра Украину будет пересекать атмосферный фронт. Холодный. Это означает, что в зоне его деятельности будут идти грозовые дожди, возможен кое-где град и шквалы. А за ним распространится более свежий воздух

- предостерегла синоптик.

Диденко добавила, что завтра этот фронт уже практически покинет пределы Украины. Однако ночью 4 июня еще возможны дожди с грозами.

"А уже днем в среду кратковременные ливни вероятны только в Карпатах, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях. На остальной территории Украины, то есть, в большинстве областей, завтра будет преобладать сухая погода", - добавила синоптик.

Она отметила, что температура воздуха в течение дня составит +23...+27 градусов, а на юге и востоке даже до +27...+31 градус.

В Киеве 4 июня, по словам Диденко, будет сухая солнечная погода. В то же время, поскольку столица окажется в тылу атмосферного фронта, то завтра кратковременно посвежеет воздух, днем ожидается +23, +24 градуса.

В дальнейшем в Украине практически повсюду прогнозируется настоящая летняя погода. Ожидается +24...+29 градусов, на юге и востоке и кое-где в центральной части – до +27...+32 градуса.

"Пока сильной жары все же нет, дома и окружающая среда не прогрелись слишком, стараемся экономить электроэнергию и не включать по любому повышенному градусному поводу кондиционеры", - призвала синоптик.

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом30.05.25, 16:21 • 145287 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Донецкая область
Луганская область
Закарпатская область
Карпатские горы
Украина
Киев
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