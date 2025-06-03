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Холодний фронт зумовить грози та град, але скоро літня погода повернеться - синоптик

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Сьогодні та завтра Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт з дощами та грозами. З 4 червня очікується суха погода з температурою до +31°C на півдні та сході.

Холодний фронт зумовить грози та град, але скоро літня погода повернеться - синоптик

Україною сьогодні та завтра пройде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози. Проте вже 4 червня більшість регіонів повертатиметься до сухої, комфортної погоди з температурою +23…+27 °C, а на півдні та сході - до +31 °C. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні й завтра Україну перетинатиме атмосферний фронт. Холодний. Це означає, що в зоні його діяльності йтимуть грозові дощі, можливий подекуди град та шквали. А за ним пошириться свіжіше повітря

- застерегла синоптик.

Діденко додала, що завтра цей фронт вже практично залишить межі України. Проте вночі 4 червня ще можливі дощі з грозами.

"А вже вдень у середу короткочасні зливи ймовірні лише у Карпатах, на Закарпатті, на Донеччині та Луганщині. На решті території України, тобто, у більшості областей, завтра переважатиме суха погода", - додала синоптик.

Вона зазначила, що температура повітря впродовж дня становитиме +23...+27 градусів, а на півдні та сході навіть до +27...+31 градус.

У Києві 4 червня, за словами Діденко, буде суха сонячна погода. Водночас, оскільки столиця опиниться в тилу атмосферного фронту, то завтра короткочасно посвіжіє повітря, удень очікується +23, +24 градуси.

Надалі в Україні практично повсюди прогнозується справжня літня погода. Очікується +24...+29 градусів, на півдні та сході та подекуди в центральній частині – до +27...+32 градуси.

"Поки сильної спеки все ж нема, будинки й довкілля не прогрілися надто, намагаймось економити електроенергію і не вмикати з будь-якого підвищеного градусного приводу кондиціонери", - закликала синоптик.

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку30.05.25, 16:21 • 145287 переглядiв

Альона Уткіна

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