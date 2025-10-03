Холод, шквалы ветра и туман: прогноз погоды на 3 октября
Киев • УНН
В пятницу, 3 октября, в Украине осадки не прогнозируются. Дневная температура будет колебаться от 8-13° тепла, местами до +19°. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Отмечается, что погоду в Украине будет формировать поле повышенного атмосферного давления и прохладная влажная воздушная масса.
Украина сможет немного отдохнуть от дождей, ведь погода на большей части территории страны будет без осадков.
Воздушные потоки будут двигаться с востока, северо-востока, со скоростью в пределах 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.
Синоптики сообщают, что теплее всего будет на юге и востоке Украины. Здесь, в частности на Днепропетровщине и Полтавщине, температура днем будет колебаться между +14 и +19 градусами.
В других регионах ситуация немного холоднее: на Винничине и Черкасчине температура будет держаться в пределах от +10 до +14 градусов. На севере воздух прогреется до +10+13 градусов.
В Киеве и области пятница будет облачной с прояснениями, осадков не предвидится. Утром возможен местный туман.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
В столице температура днем составит +11-13°, на Киевщине 8-13° тепла.
