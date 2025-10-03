$41.220.08
2 октября, 18:06 • 18146 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 42267 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 35426 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 26468 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 27390 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 27107 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 30802 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31594 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27869 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 55812 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Холод, шквалы ветра и туман: прогноз погоды на 3 октября

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

3 октября в Украине осадков не ожидается. Дневная температура будет колебаться от 8-13° тепла, местами до +19°.

Холод, шквалы ветра и туман: прогноз погоды на 3 октября

В пятницу, 3 октября, в Украине осадки не прогнозируются. Дневная температура будет колебаться от 8-13° тепла, местами до +19°. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Отмечается, что погоду в Украине будет формировать поле повышенного атмосферного давления и прохладная влажная воздушная масса.

Украина сможет немного отдохнуть от дождей, ведь погода на большей части территории страны будет без осадков.

Воздушные потоки будут двигаться с востока, северо-востока, со скоростью в пределах 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Синоптики сообщают, что теплее всего будет на юге и востоке Украины. Здесь, в частности на Днепропетровщине и Полтавщине, температура днем будет колебаться между +14 и +19 градусами.

В других регионах ситуация немного холоднее: на Винничине и Черкасчине температура будет держаться в пределах от +10 до +14 градусов. На севере воздух прогреется до +10+13 градусов.

В Киеве и области пятница будет облачной с прояснениями, осадков не предвидится. Утром возможен местный туман.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

В столице температура днем составит +11-13°, на Киевщине 8-13° тепла.

Всемирный день трезвости и смузи: что еще отмечают сегодня03.10.25, 05:14 • 1286 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Винницкая область
Киевская область
Черкасская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Украина
Киев