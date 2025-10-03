$41.220.08
2 жовтня, 18:06 • 18854 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 43797 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 36190 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 27192 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 27957 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 27340 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 30969 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 31665 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27922 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 56259 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Холод, шквали вітру та туман: прогноз погоди на 3 жовтня

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

3 жовтня в Україні опадів не очікується. Денна температура коливатиметься від 8-13° тепла, місцями до +19°.

У п'ятницю, 3 жовтня в Україні опади не прогнозуються. Денна температура коливатиметься від 8-13° тепла, місцями до +19°. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Зазначається, що погоду в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску та прохолодна волога повітряна маса.

Україна зможе трохи відпочити від дощів, адже погода на більшість території країни буде без опадів.

Повітряні потоки рухатимуться зі сходу, північного сходу, зі швидкістю в межах 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Синоптики повідомляють, що найтепліше буде на півдні та сході України. Тут, зокрема на Дніпропетровщині та Полтавщині, температура вдень коливатиметься між +14 та +19 градусами.

В інших регіонах ситуація трохи холодніша: на Вінниччині та Черкащині температура триматиметься в межах +10 до +14 градусів. На півночі повітря прогріється до +10+13 градусів.

У Києві та області п’ятниця буде хмарною з проясненнями, опадів не передбачається. Вранці можливий місцевий туман.

Вітер східний, 7-12 м/с.

У столиці температура вдень становитиме +11-13°, на Київщині 8-13° тепла.

Всесвітній день тверезості та смузі: що ще відзначають сьогодні03.10.25, 05:14 • 1536 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Вінницька область
Київська область
Черкаська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Україна
Київ