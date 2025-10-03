Холод, шквали вітру та туман: прогноз погоди на 3 жовтня
Київ • УНН
У п'ятницю, 3 жовтня в Україні опади не прогнозуються. Денна температура коливатиметься від 8-13° тепла, місцями до +19°. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Зазначається, що погоду в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску та прохолодна волога повітряна маса.
Україна зможе трохи відпочити від дощів, адже погода на більшість території країни буде без опадів.
Повітряні потоки рухатимуться зі сходу, північного сходу, зі швидкістю в межах 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни вдень подекуди пориви 15-20 м/с.
Синоптики повідомляють, що найтепліше буде на півдні та сході України. Тут, зокрема на Дніпропетровщині та Полтавщині, температура вдень коливатиметься між +14 та +19 градусами.
В інших регіонах ситуація трохи холодніша: на Вінниччині та Черкащині температура триматиметься в межах +10 до +14 градусів. На півночі повітря прогріється до +10+13 градусів.
У Києві та області п’ятниця буде хмарною з проясненнями, опадів не передбачається. Вранці можливий місцевий туман.
Вітер східний, 7-12 м/с.
У столиці температура вдень становитиме +11-13°, на Київщині 8-13° тепла.
