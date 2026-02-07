Холли Берри объявила о помолвке с музыкантом Ваном Хантом после почти шести лет отношений

Голливудская звезда Холли Берри, которой в прошлом году исполнилось 59, объявила о помолвке со своим партнером, музыкантом Ваном Хантом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Tonight Show.

Подробности

Известно, что пара вместе уже почти шесть лет и, как признается актриса, это один из самых счастливых периодов ее жизни. Помимо радостной новости, Берри показала обручальное кольцо, которое получила от любимого. Подробностей относительно даты свадьбы пока нет, но звезда намекнула, что празднование будет особенным и продуманным.

Я уже встречаюсь с Ваном почти шесть лет. Что ж, существует некоторая путаница относительно того, что он предлагал мне выйти замуж, а я сказала "нет". Нет, это не так. Я не говорила "нет". Мы просто не назначили даты - отметила Холли в интервью Джимми Фэллону.

Кстати, для актрисы это будет четвертый брак. Ранее она была замужем за бейсболистом, певцом и актером, от которых у нее двое детей.

Ее избранник Ван Хант - известный музыкант и композитор, награжденный несколькими престижными премиями.

Напомним

В августе актриса Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора, поделившись эффектными снимками в бикини и других образах. Звезда показала стройную фигуру и моменты отдыха с бойфрендом.

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»