$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 10303 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 16543 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 15685 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 14477 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 18645 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 12091 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 26217 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17637 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20251 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 66864 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Холли Берри объявила о помолвке с музыкантом Ваном Хантом после почти шести лет отношений

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Холли Берри, которой в этом году исполняется 59, объявила о помолвке со своим партнером, музыкантом Ваном Хантом. Пара вместе почти шесть лет, актриса показала обручальное кольцо.

Холли Берри объявила о помолвке с музыкантом Ваном Хантом после почти шести лет отношений

Голливудская звезда Холли Берри, которой в прошлом году исполнилось 59, объявила о помолвке со своим партнером, музыкантом Ваном Хантом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Tonight Show.

Подробности

Известно, что пара вместе уже почти шесть лет и, как признается актриса, это один из самых счастливых периодов ее жизни. Помимо радостной новости, Берри показала обручальное кольцо, которое получила от любимого. Подробностей относительно даты свадьбы пока нет, но звезда намекнула, что празднование будет особенным и продуманным.

Я уже встречаюсь с Ваном почти шесть лет. Что ж, существует некоторая путаница относительно того, что он предлагал мне выйти замуж, а я сказала "нет". Нет, это не так. Я не говорила "нет". Мы просто не назначили даты

- отметила Холли в интервью Джимми Фэллону.

Кстати, для актрисы это будет четвертый брак. Ранее она была замужем за бейсболистом, певцом и актером, от которых у нее двое детей.

Ее избранник Ван Хант - известный музыкант и композитор, награжденный несколькими престижными премиями.

Напомним

В августе актриса Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора, поделившись эффектными снимками в бикини и других образах. Звезда показала стройную фигуру и моменты отдыха с бойфрендом.

