Голлі Беррі оголосила про заручини з музикантом Ван Гантом після майже шести років стосунків

Голлівудська зірка Голлі Беррі, якій торік виповнилося 59, оголосила про заручини зі своїм партнером, музикантом Ван Гантом. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Tonight Show.

Деталі

Відомо, що пара разом вже майже шість років і, як зізнається акторка, це один із найщасливіших періодів її життя. Крім радісної новини, Беррі показала обручку, яку отримала від коханого. Подробиць щодо дати весілля поки що немає, але зірка натякнула, що святкування буде особливим і продуманим.

Я вже зустрічаюсь з Ваном майже шість років. Що ж, існує певна плутанина щодо того, що він пропонував мені одружитися, а я сказалю "ні". Ні, це не так. Я не говорила "ні". Ми просто не призначили дати - зазначила Голлі в інтерв’ю Джиммі Феллону.

До речі, для акторки це буде четвертий шлюб. Раніше вона була одружена з бейсболістом, співаком та актором, від яких у неї двоє дітей.

Її обранець Ван Гант - відомий музикант і композитор, нагороджений кількома престижними преміями.

Нагадаємо

У серпні актриса Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора, поділившись ефектними знімками в бікіні та інших образах. Зірка показала струнку фігуру та моменти відпочинку з бойфрендом.

