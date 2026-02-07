Голлі Беррі оголосила про заручини з музикантом Ван Гантом після майже шести років стосунків

$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
6 лютого, 11:15
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
5 лютого, 20:38
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
Голлі Беррі оголосила про заручини з музикантом Ван Гантом після майже шести років стосунків

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Голлі Беррі, якій цього року виповнюється 59, оголосила про заручини зі своїм партнером, музикантом Ван Гантом. Пара разом майже шість років, акторка показала обручку.

Голлі Беррі оголосила про заручини з музикантом Ван Гантом після майже шести років стосунків

Голлівудська зірка Голлі Беррі, якій торік виповнилося 59, оголосила про заручини зі своїм партнером, музикантом Ван Гантом. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Tonight Show.

Деталі

Відомо, що пара разом вже майже шість років і, як зізнається акторка, це один із найщасливіших періодів її життя. Крім радісної новини, Беррі показала обручку, яку отримала від коханого. Подробиць щодо дати весілля поки що немає, але зірка натякнула, що святкування буде особливим і продуманим.

Я вже зустрічаюсь з Ваном майже шість років. Що ж, існує певна плутанина щодо того, що він пропонував мені одружитися, а я сказалю "ні". Ні, це не так. Я не говорила "ні". Ми просто не призначили дати

- зазначила Голлі в інтерв’ю Джиммі Феллону.

До речі, для акторки це буде четвертий шлюб. Раніше вона була одружена з бейсболістом, співаком та актором, від яких у неї двоє дітей.

Її обранець Ван Гант - відомий музикант і композитор, нагороджений кількома престижними преміями.

Нагадаємо

У серпні актриса Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора, поділившись ефектними знімками в бікіні та інших образах. Зірка показала струнку фігуру та моменти відпочинку з бойфрендом.

Голлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на "Оскарі"
03.03.25, 10:22

