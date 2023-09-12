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"Хочу жить": в разведке заявили о более 25 тысячах заявок россиян на сдачу в плен

Киев • УНН

 • 362507 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. За время существования проекта “Хочу жить” более 25 тысяч россиян подали заявки на сдачу в плен. Среди них сотни заявок уже реализованы. Об этом сообщил в эфире телемарафона представителя ГУР МО Андрей Юсов, передает УНН.

Цитата

“За время существования проекта "Хочу жить" есть более 25 тысяч заявок россиян о сдаче в плен. Если говорить о реализованных цифрах, то это также сотни россиян, которые сдались только в этом проекте. В последнее время благодаря активным действиям украинских сил безопасности и обороны активно пополняется обменный фонд. И речь идет как о тех, кто был захвачен в плен, так и о тех, кто непосредственно в полевых условиях принял решение сохранить свою жизнь, не позориться и не относиться военным преступником”, - сообщил Юсов.

Напомним

После успешной спецоперации украинских спецслужб «Синица», во время которой российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8 армии, количество российских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен, возросло на 70%.

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