"Хочу жить": у розвідці заявили про понад 25 тисяч заявок росіян на здачу в полон

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“За час існування проєкту "Хочу жить" є понад 25 тисяч заявок росіян про здачу в полон. Якщо говорити про реалізовані цифри, то це також сотні росіян, які здалися тільки до цього проєкту. Останнім часом завдяки активним діям українських сил безпеки і оборони активно поповнюється обмінний фонд. І мова йде як про тих, хто був захоплений у полон, так і про тих, хто безпосередньо в польових умовах прийняв рішення зберегти своє життя, не ганьбитися і не ставитися військовим злочинцем”, - повідомив Юсов.

Нагадаємо

Після успішної спецоперації українських спецслужб «Синиця», під час якої російський пілот перегнав до України гелікоптер Мі-8 армії, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%.