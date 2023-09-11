Після спецоперації з Мі-8 рф кількість росіян, які хочуть здатися в полон, зросла на 70% - Юсов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Після успішної спецоперації українських спецслужб «Синиця», під час якої російський пілот перегнав до України гелікоптер Мі-8 армії, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон зросла на 70%. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише УНН.
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«Після успішної операції «Синиця» з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт «Хочу жить» – стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день», – заявив Юсов.
Юсов також повідомив, що винагорода за МіГ передбачена, але не підтвердив інформацію, що нібито особі, яка передасть Україні винищувач МіГ, дадуть два мільйони доларів.
Довідково
Український державний проект "Хочу жить" покликаний допомогти військовим рф здатися в полон ЗСУ.
Нагадаємо
У серпні 2023 року Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію "Синиця", у ході якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав вертоліт Мі-8 на територію України. У фільмі "Збиті льотчики росії" він розповів, що метою вчинку було "не сприяти злочинам" країни-агресора.