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После спецоперации с Ми-8 рф количество россиян, которые хотят сдаться в плен, выросло на 70% - Юсов

Киев • УНН

 • 675395 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. После успешной спецоперации украинских спецслужб «Синица», во время которой российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8 армии, количество российских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен выросло на 70%. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, пишет УНН.

Цитата

«После успешной операции «Синица» с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект «Хочу жить» – скачок произошел примерно на 70 процентов за день», – заявил Юсов.

Юсов также сообщил, что вознаграждение за МиГ предусмотрено, но не подтвердил информацию, что якобы лицу, которое передаст Украине истребитель МиГ, дадут два миллиона долларов.

Справочно

Украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным рф сдаться в плен ВСУ.

Напомним

В августе 2023 года Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию "Синица", в ходе которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. В фильме "Сбитые летчики россии" он рассказал, что целью поступка было "не способствовать преступлениям" страны-агрессора.

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