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"Хочу найти": в Украине запустили центр поиска военнослужащих рф

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 14:37  •  3197 просмотра

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Украина запустила поисковый проект "Хочу найти", чтобы помочь россиянам найти пропавших без вести, пленных или погибших военнослужащих в Украине.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными запустил проект "Хочу найти", с помощью которого граждане рф смогут узнать о своих близких, пропавших без вести, погибших или попавших в плен в Украине. Об этом во время пресс-конференции рассказали представитель ГУР Андрей Юсов и спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, передает УНН.

Детали

Мы расширяем деятельность Координационного штаба (по вопросам обращения с военнопленными - ред.) и начинаем новый проект "Хочу найти", в который официально могут обращаться граждане российской федерации, чтобы получить официальную информацию о своих родственниках, оказавшихся в Украине, ту информацию, которую скрывает от них правящий режим на территории российской федерации

- сказал Юсов.

Юсов рассказал, что проект будет работать с использованием современных цифровых технологий, используя опыт работы чат-ботов и проекта "Хочу жить".

Это все будет зеркально развиваться и в проекте "Хочу найти

- добавил Юсов.

Представитель подчеркнул, что рф должным образом не информирует членов семей своих военнослужащих об их судьбе после того, как они оказались в Украине. Это касается без вести пропавших, пленных и погибших российских военных.

"", - 

К нам обращались и обращаются родственники военных армии-агрессора за информацией в поиске своих, узнать живы ли они, или, возможно, находятся в плену. Потому что действительно россия не предоставляет должным образом информацию своим же гражданам, что же с их военными, которые находятся на территории Украины. На каналы проекта "Хочу жить" к нам ежедневно обращаются сотнями, поэтому было принято решение запустить проект "Хочу найти", как единый центр поиска российских военнослужащих и предоставлять соответствующую информацию их семьям, чтобы они уже с этой информацией шли к представителям своей власти и требовали обменов, если человек в плену, а если погиб - возвращение останков

- сказал Виталий Матвиенко.

Матвиенко отметил, что с началом старта проекта прогнозируется, что еженедельно будет поступать несколько тысяч обращений от российских граждан.

Кроме того, Матвиенко рассказал, как будет работать чат-бот. 

Чат-бот ищет все необходимые данные по нашим базам, которые есть. Если он в плену - это база пленных. Если пропал без вести - это официальные, открытые источники. Если погиб - по другим каналам. После того, как российские граждане получат информацию о своих военных, они не то что могут - они должны идти к своей власти и требовать как минимум статуса соответствующего и собственно обменов. Поэтому, кроме гуманитарной миссии этого проекта, он важен и для Украины и украинцев

- добавил Матвиенко.

Напомним,

3 января состоялся крупнейший за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными. Освобождены 230 украинцев и украинок. В частности домой вернули и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести".

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
“Хочу найти”: в Україні запустили центр пошуку військовослужбовців рф
"I want to find": a search center for Russian servicemen has been launched in Ukraine
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"Хочу найти": в Украине запустили центр поиска военнослужащих рф

Украина запустила поисковый проект "Хочу найти", чтобы помочь россиянам найти пропавших без вести, пленных или погибших военнослужащих в Украине.

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