“Хочу найти”: в Україні запустили центр пошуку військовослужбовців рф

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив проект "Хочу найти", за допомогою якого громадяни рф зможуть дізнатися про своїх близьких, які зникли безвісти, загинули, або потрапили в полон в Україні.

Про це під час пресконференції розповіли представник ГУР Андрій Юсов та спікер державного проекту "Хочу жить" Віталій Матвієнко, передає УНН.

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Ми розширюємо діяльність Координаційного штабу (з питань поводження з військовополоненими - ред.) і започатковуємо новий проект "Хочу найти", до якого офіційно можуть звертатися громадяни російської федерації, щоб отримати офіційну інформацію стосовно своїх родичів, які опинилися в Україні, ту інформацію, яку приховує від них правлячий режим на території російської федерації

Юсов розповів, що проект працюватиме з використанням сучасних цифрових технологій, використовуючи досвід роботи чат-ботів і проекту "Хочу жить".

Речник наголосив, що рф належним чином не інформує членів родин своїх військовослужбовців про їхню долю після того, як вони опинилися в Україні. Це стосується безвісти зниклих, полонених і загиблих російських військових.

До нас зверталися і звертаються родичі військових армії-агресора за інформацією в пошуку своїх, дізнатися чи живі вони, чи, можливо, знаходяться в полоні. Тому що дійсно росія не надає належним чином інформацію своїм же громадянам, що ж з їхніми військовими, які знаходяться на території України. На канали проєкту "Хочу жить" до нас щодня звертаються сотнями, тому було прийнято рішення запустити проект "Хочу найти", як єдиний центр пошуку російських військовослужбовців й надавати відповідну інформацію їхнім родинам, щоб вони вже з цією інформацією йшли до представників своєї влади і вимагали обмінів, якщо людина в полоні, а якщо загинула – повернення останків