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“Хочу найти”: в Україні запустили центр пошуку військовослужбовців рф

“Хочу найти”: в Україні запустили центр пошуку військовослужбовців рф

Київ • УНН

 • 25278 перегляди

Україна запустила пошуковий проект "Хочу знайти", щоб допомогти росіянам знайти зниклих безвісти, полонених або загиблих військовослужбовців в Україні.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив проект "Хочу найти", за допомогою якого громадяни рф зможуть дізнатися про своїх близьких, які зникли безвісти, загинули, або потрапили в полон в Україні.

Про це під час пресконференції розповіли представник ГУР Андрій Юсов та спікер державного проекту "Хочу жить" Віталій Матвієнко, передає УНН.

Деталі

Ми розширюємо діяльність Координаційного штабу (з питань поводження з військовополоненими - ред.) і започатковуємо новий проект "Хочу найти", до якого офіційно можуть звертатися громадяни російської федерації, щоб отримати офіційну інформацію стосовно своїх родичів, які опинилися в Україні, ту інформацію, яку приховує від них правлячий режим на території російської федерації

- сказав Юсов.

Юсов розповів, що проект працюватиме з використанням сучасних цифрових технологій, використовуючи досвід роботи чат-ботів і проекту "Хочу жить".

Це все буде дзеркально розвиватися і в проекті "Хочу найти

- додав Юсов.

Речник наголосив, що рф належним чином не інформує членів родин своїх військовослужбовців про їхню долю після того, як вони опинилися в Україні. Це стосується безвісти зниклих, полонених і загиблих російських військових.

До нас зверталися і звертаються родичі військових армії-агресора за інформацією в пошуку своїх, дізнатися чи живі вони, чи, можливо, знаходяться в полоні. Тому що дійсно росія не надає належним чином інформацію своїм же громадянам, що ж з їхніми військовими, які знаходяться на території України. На канали проєкту "Хочу жить" до нас щодня звертаються сотнями, тому було прийнято рішення запустити проект "Хочу найти", як єдиний центр пошуку російських військовослужбовців й надавати відповідну інформацію їхнім родинам, щоб вони вже з цією інформацією йшли до представників своєї влади і вимагали обмінів, якщо людина в полоні, а якщо загинула – повернення останків

- сказав Віталій Матвієнко.

Матвієнко зазначив, що з початком старту проекту прогнозується, що щотижня буде надходити декілька тисяч звернень від російських громадян.

Крім того, Матвієнко розповів, як буде працювати чат-бот. 

Чат-бот шукає всі необхідні дані по наших базах, які є. Якщо він в полоні - це база полонених. Якщо зник безвісти - це офіційні, відкриті джерела. Якщо загинув - по іншим каналам. Після того, як російські громадяни отримають інформацію про своїх військових, вони не те що можуть – вони мають йти до своєї влади і вимагати щонайменше статусу відповідного і власне обмінів. Тому, крім гуманітарної місії цього проекту, він важливий і для України та українців

- додав Матвієнко.

Нагадаємо

3 січня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Визволені 230 українців та українок. Зокрема додому повернули й 6 цивільних, та 48 тих, кого офіційно вважали "зниклими безвісти".

Павло Башинський

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