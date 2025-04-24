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Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов
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Хмельницкая область: в результате атаки рф есть повреждения и двое пострадавших, среди них - ребенок

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Ночью в Хмельницкой области из-за атаки рф ранены два человека, среди них несовершеннолетняя. Повреждены дома, газораспределительный пункт и летняя площадка парка.

Хмельницкая область: в результате атаки рф есть повреждения и двое пострадавших, среди них - ребенок

В Хмельницкой области из-за атаки рф ранены два человека, среди них несовершеннолетняя, повреждены дома, газораспределительный пункт и летняя площадка парка, сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в результате вражеской российской атаки пострадали два человека. Один мужчина получил ранение ноги легкой степени - он доставлен в больницу. Также несовершеннолетняя получила порез ноги стеклом. Ее состояние - удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась

- написал Тюрин.

В результате вражеской атаки, по его словам, произошло возгорание, которое ликвидировали подразделения ГСЧС. "Поврежден газораспределительный пункт (без прекращения поставки газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также зафиксировано повреждение летней площадки парка культуры и отдыха", - сообщил Тюрин.

"Информация о погибших не поступала", - указал он.

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов24.04.25, 08:06 • 8302 просмотра

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