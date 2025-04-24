Хмельниччина: через атаку рф є пошкодження і двоє постраждалих, серед них - дитина

У Хмельницькій області через атаку рф поранено двох людей, серед них неповнолітня, пошкоджено будинки, газорозподільний пункт та літній майданчик парку, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", внаслідок ворожої російської атаки постраждали двоє людей. Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня - його доставлено до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан - задовільний, госпіталізація попередньо не знадобилася - написав Тюрін.

Внаслідок ворожої атаки, з його слів, сталося загорання, яке ліквідували підрозділи ДСНС. "Пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку", - повідомив Тюрін.

"Інформація про загиблих не надходила", - вказав він.

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