Хмельницкая область подверглась атаке РФ: в Каменец-Подольском районе повреждены дома
Киев • УНН
В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области в результате ночной атаки повреждены перекрытия, фасады и окна в 20 частных домах. Погибших и травмированных нет, степень повреждений устанавливается.
Хмельницкая область подверглась ночной атаке РФ, в Каменец-Подольском районе повреждено 20 домов, сообщил в понедельник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
В результате ночной атаки частично повреждены перекрытия, фасады и окна в 20 частных домах в Каменец-Подольском районе. Степень повреждения устанавливается. Погибших и травмированных нет
Информация уточняется.
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