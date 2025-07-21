Хмельниччина зазнала атаки рф: у Кам'янець-Подільському районі пошкоджено будинки
Київ • УНН
У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області внаслідок нічної атаки пошкоджено перекриття, фасади та вікна у 20 приватних будинках. Загиблих та травмованих немає, ступінь пошкоджень встановлюється.
Хмельницька область зазнала нічної атаки рф, у Кам'янець-Подільському районі пошкоджено 20 будинків, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.
Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено перекриття, фасади та вікна в 20 приватних будинках у Кам'янець-Подільському районі. Ступінь пошкодження встановлюється. Загиблих та травмованих немає
Інформація уточнюється.
Масована атака рф на Прикарпаття: є влучання і постраждалі21.07.25, 08:57 • 1012 переглядiв