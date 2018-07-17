Хлебное перемирие: во время обстрела один военный погиб, еще один - ранен

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КИЕВ. 17 июля. УНН. В течение сегодняшних суток в результате боевых действий погиб один украинский военный и еще один получил ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил, передает УНН.

"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 вечера российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня", - отметили в пресс-центре.

По данным штаба, оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Железного работал снайпер.

"К сожалению, в результате вражеского огня один украинский воин погиб и один получил ранения", - рассказали в штабе.

В то же время, как сообщили в пресс-центре, потери противника уточняются.

Объединенные силы, заверили в штабе, контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 19 раз нарушали режим прекращения огня.

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