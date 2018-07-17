Хлібне перемир'я: під час обстрілу один військовий загинув, ще один - поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Протягом сьогоднішньої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовий і ще один зазнав поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню”, — зазначили у прес-центрі.
За даними штабу, окупанти відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Гнутове, Широкине та Водяне, а по захисниках Залізного відпрацював снайпер.
“На жаль, в наслідок ворожого вогню один український воїн загинув і один отримав поранення”, — розповіли у штабі.
Водночас, як поінформували у прес-центрі, втрати противника уточнюються.
Об’єднані сили, запевнили у штабі, контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів порушували режим припинення вогню.