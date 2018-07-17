ООС: бойовики 19 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню було поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 16 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
“Російські окупаційні війська проявляли активність на окремих напрямках і вели вогонь по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Невельського, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Лебединського, Широкиного. Разом з цим, в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет, випустивши у бік наших захисників 3 міни. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Унаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників.
За даними розвідки двох бойовиків було поранено.