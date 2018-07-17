ООС: боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 19 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня был ранен один украинского военнослужащего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 16 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
“Российские оккупационные войска проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, опытно, Марьинки, Красногоровка, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино. Вместе с тем, в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В результате вражеского огня был ранен один из наших защитников.
По данным разведки двух боевиков были ранены.