Хищение 5 млн гривен на спутниковых телефонах для ВСУ в Полтавской области - дело передали в суд

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона направили в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц департамента одного из городских советов Полтавской области и директора общества по делу о нанесении более 5 млн грн убытков при закупке спутниковых телефонов для ВСУ. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в 2023 году департамент закупил 70 спутниковых телефонов в рамках программы поддержки Сил обороны Украины. Договор на более чем 13 млн грн заключили с предварительно определенным обществом без проведения открытых торгов.

Следствие считает, что для обоснования стоимости один из чиновников подготовил формальный мониторинг рынка с предложениями от компаний, которые фактически не поставляли такое оборудование.

Кроме того, на момент заключения договора у поставщика не было необходимых телефонов, однако в документации была указана якобы их поставка и получение.

После подписания актов выполненных работ из бюджета перечислили более 13 млн гривен.

Впоследствии директор общества приобрел телефоны по существенно более низкой цене, а часть средств, по версии следствия, легализовал через операции со счетами других предприятий - отметили в ОГП.

В результате закупки местному бюджету нанесено более 5 млн грн убытков. Прокуратура также заявила гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба.

