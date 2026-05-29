Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 4412 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 10815 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 30206 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53955 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 57239 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86866 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 66046 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48899 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 42030 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика

Киев • УНН

 • 1838 просмотра

Суд арестовал подозреваемого в убийстве и изнасиловании ребенка в Днепре. Ранее судимого мужчину будут содержать под стражей без права на залог.

В Днепре подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По ходатайству руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Валерия Прихожанова суд избрал 40-летнему подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

- говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по фактам умышленного убийства малолетнего ребенка, сопряженного с изнасилованием, совершенного лицом, ранее совершившим умышленное убийство, а также совершения действий сексуального характера.

27 мая в заброшенном здании подозреваемый, чтобы ребенок не оказывал сопротивления, ударил мальчика кулаком в лицо. Когда ребенок упал, он связал ему руки, изнасиловал мальчика и задушил, надев на голову полиэтиленовый пакет.

Предварительно установлено, что ребенок был малознаком с подозреваемым — ранее они несколько раз общались.

Подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления. В частности, в 2010 году приговором суда он был признан виновным по ч. 3 ст. 15, п.п. 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК Украины.

