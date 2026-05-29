В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика

В Днепре подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По ходатайству руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Валерия Прихожанова суд избрал 40-летнему подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога - говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по фактам умышленного убийства малолетнего ребенка, сопряженного с изнасилованием, совершенного лицом, ранее совершившим умышленное убийство, а также совершения действий сексуального характера.

27 мая в заброшенном здании подозреваемый, чтобы ребенок не оказывал сопротивления, ударил мальчика кулаком в лицо. Когда ребенок упал, он связал ему руки, изнасиловал мальчика и задушил, надев на голову полиэтиленовый пакет.

Предварительно установлено, что ребенок был малознаком с подозреваемым — ранее они несколько раз общались.

Подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления. В частности, в 2010 году приговором суда он был признан виновным по ч. 3 ст. 15, п.п. 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК Украины.

В Днепре объявили подозрение убийце и насильнику 11-летнего мальчика