В Днепре объявили подозрение убийце и насильнику 11-летнего мальчика
Киев • УНН
В Днепре мужчине объявили подозрение за убийство и изнасилование ребенка. Прокуроры готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
В Днепре мужчине, который изнасиловал и задушил 11-летнего мальчика, сообщили о подозрении, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Задержанному сообщено о подозрении по п. п. 2, 10, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 6 ст. 152 УК Украины (изнасилование)
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
В Днепре задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Ребенка искали более суток.