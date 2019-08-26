"Хезболла" обвинила Израиль в атаке дронов на Бейрут и пригрозила ответом

Насралла подчеркнул, что нападение стало "первым явным, серьезным, опасным нарушением правил применения силы", произведенных после окончания конфликта в 2006 году между Израилем и "Хизбаллой".

"Если мы будем молчать об этом нарушении, это создаст опасный путь для Ливана", - заявил лидер "Хезболлы".

По его словам, беспилотники пытались поразить конкретные цели, и будет сделано все возможное, чтобы предотвратить подобные нападения.

Напомним, Израиль нанес удары по позициям палестинцев в Ливане.