"Хезболла" обвинила Израиль в атаке дронов на Бейрут и пригрозила ответом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Лидер ливанской группировки "Хезболла" Сайед Хасан Насралла предупредил Израиль, что его движение готовит быстрый ответ на атаку двух израильских беспилотников в ночь на 25 августа на Бейрут. Об этом он заявил в телевизионном обращении, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Насралла подчеркнул, что нападение стало "первым явным, серьезным, опасным нарушением правил применения силы", произведенных после окончания конфликта в 2006 году между Израилем и "Хизбаллой".
"Если мы будем молчать об этом нарушении, это создаст опасный путь для Ливана", - заявил лидер "Хезболлы".
По его словам, беспилотники пытались поразить конкретные цели, и будет сделано все возможное, чтобы предотвратить подобные нападения.
Напомним, Израиль нанес удары по позициям палестинцев в Ливане.