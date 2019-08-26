"Хезболла" звинуватила Ізраїль в атаці дронов на Бейрут і пригрозила відповіддю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Лідер ліванського угруповання "Хезболла" Сайед Хасан Насралла попередив Ізраїль, що його рух готує швидкий відповідь на атаку двох ізраїльських безпілотників в ніч на 25 серпня на Бейрут. Про це він заявив у телевізійному зверненні, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Насралла підкреслив, що напад став "першим явним, серйозним, небезпечним порушенням правил застосування сили", вироблених після закінчення конфлікту в 2006 році між Ізраїлем і "Хезболлою".
"Якщо ми будемо мовчати про це порушення, це створить небезпечний шлях для Лівану", - заявив лідер "Хезболли".
За його словами, безпілотники намагалися вразити конкретні цілі, і буде зроблено все можливе, щоб запобігти подібні напади.
Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по позиціях палестинців в Лівані.