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Ізраїль завдав ударів по позиціях палестинців в Лівані

Ізраїль завдав ударів по позиціях палестинців в Лівані

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сили Ізраїлю завдали в понеділок за допомогою безпілотників удари по позиціях радикального угруповання Народний фронт звільнення Палестини - Головне командування (НФОП-ГК) в Лівані. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету An Nahar.

За її даними, атаки зазнали позиції НФВП-ГК поблизу міста Захла на сході Лівану (провінція Бекаа біля кордону з Сирією). Представник угруповання, яка виступає союзником шиїтської "Хезболлах", заявив виданню, що ізраїльські безпілотники завдали не менше трьох ударів. За його словами, постраждалих немає, завдано лише матеріальний збиток.

Раніше командування ліванської армії повідомило, що проти ночі на неділю в небо над південною околицею Бейрута вторглися з боку моря два ізраїльські безпілотники. Один з них впав, не заподіявши шкоди, інший безпілотник вибухнув в повітрі в районі Муаввад.

Представник "Хезболлах" Мухаммед Афіф зазначив, що один з ізраїльських дронів був замінований і впав на дах будівлі, де розташовувався інформаційний центр партії.

За його словами, в результаті вибуху було завдано матеріальної шкоди, троє співробітників центру отримали поранення.

Нагадаємо, Ізраїль завдав удару у відповідь по сектору Газа.

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