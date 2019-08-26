Израиль нанес удары по позициям палестинцев в Ливане

По ее данным, атаке подверглись позиции НФОП-ГК близ города Захла на востоке Ливана (провинция Бекаа у границы с Сирией). Представитель группировки, выступающей союзником шиитской "Хезболлах", заявил изданию, что израильские беспилотники нанесли не менее трех ударов. По его словам, пострадавших нет, нанесен лишь материальный ущерб.

Ранее командование ливанской армии сообщило, что в ночь на воскресенье в небо над южной окраиной Бейрута вторглись со стороны моря два израильских беспилотника. Один из них рухнул, не причинив вреда, другой беспилотник взорвался в воздухе в районе Муаввад.

Представитель "Хезболлах" Мухаммед Афиф отметил, что один из израильских дронов был заминирован и упал на крышу здания, где располагался информационный центр партии.

По его словам, в результате взрыва был нанесен материальный урон, трое сотрудников центра получили ранения.

Напомним, Израиль нанес ответный удар по сектору Газа.