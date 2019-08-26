Израиль нанес удары по позициям палестинцев в Ливане

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45301 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119481 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130163 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121315 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125398 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128205 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152918 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150968 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140828 просмотра

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Актуальное
Израиль нанес удары по позициям палестинцев в Ливане

Израиль нанес удары по позициям палестинцев в Ливане

Киев  •  УНН

 • 10434 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Силы Израиля нанесли в понедельник с помощью беспилотников удары по позициям радикальной группировки Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование (НФОП-ГК) в Ливане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету An Nahar.

По ее данным, атаке подверглись позиции НФОП-ГК близ города Захла на востоке Ливана (провинция Бекаа у границы с Сирией). Представитель группировки, выступающей союзником шиитской "Хезболлах", заявил изданию, что израильские беспилотники нанесли не менее трех ударов. По его словам, пострадавших нет, нанесен лишь материальный ущерб.

Ранее командование ливанской армии сообщило, что в ночь на воскресенье в небо над южной окраиной Бейрута вторглись со стороны моря два израильских беспилотника. Один из них рухнул, не причинив вреда, другой беспилотник взорвался в воздухе в районе Муаввад.

Представитель "Хезболлах" Мухаммед Афиф отметил, что один из израильских дронов был заминирован и упал на крышу здания, где располагался информационный центр партии.

По его словам, в результате взрыва был нанесен материальный урон, трое сотрудников центра получили ранения.

Напомним, Израиль нанес ответный удар по сектору Газа.

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