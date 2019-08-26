Израиль нанес ответный удар по сектору Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. ВВС Израиля нанесли удар по военной базе движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенный ранее палестинскими радикалами обстрел израильской территории. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Армии обороны Израиля, информирует УНН.
Как отмечается в заявлении, израильская авиация нанесла удар "по нескольким целям на территории военной базы ХАМАС в северной части сектора Газа", в том числе по зданию, в котором располагался офис командира одного из батальонов радикального движения.
"Атака была осуществлена в ответ на совершенный ранее ракетный обстрел из сектора Газа", - говорится в заявлении. Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.
Напомним, в воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю, две из которых были перехвачены системой ПВО.