Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

Как отмечается в заявлении, израильская авиация нанесла удар "по нескольким целям на территории военной базы ХАМАС в северной части сектора Газа", в том числе по зданию, в котором располагался офис командира одного из батальонов радикального движения.

"Атака была осуществлена в ответ на совершенный ранее ракетный обстрел из сектора Газа", - говорится в заявлении. Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.

Напомним, в воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю, две из которых были перехвачены системой ПВО.