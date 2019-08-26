Сектор Газа випустив по Ізраїлю 3 ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. По території Ізраїлю з сектора Гази було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони. Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю, інформує УНН.
"Три ракети були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю. Дві з них були перехоплені системою повітряної оборони "Залізний купол"",- йдеться у повідомленні.
У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена.
Нагадаємо, троє палестинців убиті ізраїльськими військовими на кордоні сектора Газа.