Троє палестинців убиті ізраїльськими військовими на кордоні сектора Газа - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ізраїльські військові вбили трьох палестинців в північній частині блокованого сектора Гази. Про це повідомило в неділю агентство WAFA, цитуючи заяву представника палестинського міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.
За його даними, троє арабів були застрелені біля населеного пункту Бейт-Лахія, ще один палестинець отримав вогнепальне поранення. Представник МОЗ не пояснив, за яких обставин було вбито жителів сектору.
Як повідомляла газета The Times of Israel, минулої ночі військовослужбовці армії Ізраїлю застрелили п’ятьох озброєних палестинців, які намагалися перетнути північний кордон сектора Гази. За даними видання, для ліквідації імовірних терористів військові відкрили вогонь з танка і з вертольота.
Як зазначав УНН, два ізраїльтянина отримали травми різного ступеня тяжкості в п’ятницю в результаті наїзду автомобіля на автобусну зупинку у єврейського поселення Елазар на Західному березі річки Йордан.