В Ізраїлі автівка скоїла наїзд на автобусну зупинку: є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Два ізраїльтянина отримали травми різного ступеня тяжкості в п’ятницю в результаті наїзду автомобіля на автобусну зупинку у єврейського поселення Елазар на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє державне радіо Ізраїлю Kan, зазначає УНН.
За його даними, водій “був нейтралізований”. Прес-служба поліції поінформувала, що “терорист був застрелений ізраїльським поліцейським”, який повертався додому після роботи.
Проведене ізраїльськими військовими розслідування показало, що наїзд автомобіля на автобусну зупинку у єврейського поселення на Західному березі річки Йордан, в результаті якого в п’ятницю травми отримали двоє ізраїльтян, був навмисною атакою.
“Після попереднього розслідування інциденту з наїздом автомобіля на пішоходів в районі поселення Елазар при Віфлеємі (палестинське місто на Західному березі) було встановлено, що терорист навмисно збив двох цивільних осіб. Постраждалі евакуйовані в госпіталь для лікування”, — повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.
סוטה מהנתיב, עולה על המדרכה ודורס את האחים: תיעוד הפיגוע בגוש עציון@carmeldangor pic.twitter.com/AAqma1aqRR— כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2019
У четвер двоє палестинців поранили ножем ізраїльського поліцейського в Старому місті Єрусалиму. Один з них був убитий, другий — важко поранений вогнем ізраїльських силовиків.
Варто нагадати, що на початку серпні в Ізраїлі зарізали 19-річного військового, у регіон стягнули додаткові сили.