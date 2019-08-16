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В Израиле автомобиль совершил наезд на автобусную остановку: есть травмированные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Два израильтянина получили травмы различной степени тяжести в пятницу в результате наезда автомобиля на автобусную остановку у еврейского поселения Элазар на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan, отмечает УНН.

По его данным, водитель “был нейтрализован”. Пресс-служба полиции проинформировала, что направивший автомобиль на пешеходов “террорист был застрелен израильским полицейским”, который возвращался домой после работы.

Проведенное израильскими военными расследование показало, что наезд автомобиля на автобусную остановку у еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан, в результате которого в пятницу травмы получили двое израильтян, был преднамеренной атакой.

“После предварительного расследования инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в районе поселения Элазар близ Вифлеема (палестинский город на Западном берегу) было установлено, что террорист преднамеренно сбил двух гражданских лиц. Пострадавшие эвакуированы в госпиталь для лечения”, — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

סוטה מהנתיב, עולה על המדרכה ודורס את האחים: תיעוד הפיגוע בגוש עציון @carmeldangor pic.twitter.com/AAqma1aqRR

— כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2019

В четверг двое палестинцев ранили ножом израильского полицейского в Старом городе Иерусалима. Один из них был убит, второй — тяжело ранен ответным огнем израильских силовиков.

Стоит напомнить, что в начале августе в Израиле зарезали 19-летнего военного, в регион стянули дополнительные силы.

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