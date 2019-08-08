В Ізраїлі зарізали 19-річного військового, у регіон стягнули додаткові сили
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Армія оборони Ізраїлю направляє додаткові піхотні підрозділи на Західний берег річки Йордан після вбивства військовослужбовця. Про це поінформувала в четвер армійська прес-служба, передає УНН.
“Після оцінки ситуації було прийнято рішення направити додаткові піхотні підрозділи на Західний берег річки Йордан”, — йдеться в поширеному військовими повідомленні. “Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю за підтримки Служби загальної безпеки (ШАБАК, контррозвідка) і поліції знаходяться на місці і продовжують пошуки (нападника)”, — додали в прес-службі.
Військові поінформували, що “тіло 19-річного солдата Двіра Сорека було знайдено рано вранці в четвер з ножовими пораненнями”. “Це був теракт, здійснений в безпосередній близькості від (єврейського) поселення на північ від Хеврона (велике місто на Західному березі річки Йордан)”, — зазначили в армії.
Раніше в четвер прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав терактом з використанням холодної зброї вбивство військовослужбовця на Західному березі.
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כוחות צה"ל, שב״כ ומשטרה פועלים וסורקים במרחב pic.twitter.com/vg6zkIV2o4
תיעוד מסריקות לוחמי צה"ל במרחב יהודה ושומרון עקב הפיגוע בחטמ"ר עציון pic.twitter.com/SJjjEIjZ3f— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 8, 2019