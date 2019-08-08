В Израиле зарезали 19-летнего военного, в регион стянули дополнительные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Армия обороны Израиля направляет дополнительные пехотные подразделения на Западный берег реки Иордан после убийства военнослужащего. Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба, передает УНН.
“После оценки ситуации было принято решение направить дополнительные пехотные подразделения на Западный берег реки Иордан”, — говорится в распространенном военными сообщении. “Военнослужащие Армии обороны Израиля при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК, контрразведка) и полиции находятся на месте и продолжают поиски (нападавшего)”, — добавили в пресс-службе.
Военные проинформировали, что “тело 19-летнего солдата Двира Сорека было найдено рано утром в четверг с ножевыми ранениями”. “Это был теракт, совершенный в непосредственной близости от (еврейского) поселения к северу от Хеврона (крупный город на Западном берегу реки Иордан)”, — указали в армии.
Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал терактом с использованием холодного оружия убийство военнослужащего на Западном берегу.
בהתאם להערכת המצב, הוחלט בצה"ל על תגבור נוסף של כוחות חי"ר במרחב יהודה ושומרון.
כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרה פועלים וסורקים במרחב pic.twitter.com/vg6zkIV2o4
תיעוד מסריקות לוחמי צה"ל במרחב יהודה ושומרון עקב הפיגוע בחטמ"ר עציון pic.twitter.com/SJjjEIjZ3f— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 8, 2019