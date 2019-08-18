Трое палестинцев убиты израильскими военными на границе сектора Газа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Израильские военные убили трех палестинцев в северной части блокированного сектора Газа. Об этом сообщило в воскресенье агентство WAFA, цитируя заявление представителя палестинского министерства здравоохранения, информирует УНН.
По его данным, трое арабов были застрелены близ населенного пункта Бейт-Лахия, еще один палестинец получил огнестрельное ранение. Представитель Минздрава не пояснил, при каких обстоятельствах были убиты жители сектора.
Как сообщала газета The Times of Israel, минувшей ночью военнослужащие армии Израиля застрелили пятерых вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа. По данным издания, для ликвидации предполагаемых террористов военные открыли огонь из танка и с вертолета.
Как отмечал УНН, два израильтянина получили травмы различной степени тяжести в пятницу в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в еврейского поселения Элазар на Западном берегу реки Иордан.