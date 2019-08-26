Сектор Газа выпустил по Израилю 3 ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. По территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из которых удалось перехватить системе противовоздушной обороны. Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля, передает УНН.
"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Две из них были перехвачены системой воздушной обороны" Железный купол "", - говорится в сообщении.
В городе Сдерот, поселке Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом звучала сирена.
Напомним, трое палестинцев убиты израильскими военными на границе сектора Газа.