Сектор Газа выпустил по Израилю 3 ракеты

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Две из них были перехвачены системой воздушной обороны" Железный купол "", - говорится в сообщении.

В городе Сдерот, поселке Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом звучала сирена.

Напомним, трое палестинцев убиты израильскими военными на границе сектора Газа.