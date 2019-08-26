Ізраїль завдав удару у відповідь по сектору Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. ВПС Ізраїлю завдали удару по військовій базі руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на вчинений раніше палестинськими радикалами обстріл ізраїльської території. Про це повідомила в Twitter прес-служба Армії оборони Ізраїлю, інформує УНН.
Як наголошується в заяві, ізраїльська авіація завдала удару "по декількох цілях на території військової бази ХАМАС в північній частині сектора Газа", в тому числі по будівлі, в якій розташовувався офіс командира одного з батальйонів радикального руху.
"Атака була здійснена у відповідь на вчинений раніше ракетний обстріл з сектора Газа", - йдеться в заяві. Інформації про постраждалих з палестинської сторони не надходило.
Нагадаємо, в неділю палестинські радикали з сектора Газа випустили три ракети по Ізраїлю, дві з яких були перехоплені системою ППО.