В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов, включая Херсон, повреждены жилые дома, ранены 4 человека, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Благовещенское, Кизомис, Велетенское, Садовое, Станислав, Берислав, Тягинка, Бургунка, Антоновка, Дарьевка, Приднепровское и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 4 многоэтажки и 10 частных домов.

У Херсоні внаслідок обстрілу було поранено двох чоловіків