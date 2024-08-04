Из-за вражеского обстрела в Херсоне ранены двое мужчин в возрасте 35 и 76 лет. Младший получил множественные травмы, старший госпитализирован с ранением ноги.
Из-за вражеского обстрела в Херсоне ранены 2 мужчин. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Оккупационные силы не перестают терроризировать Херсонскую территориальную общину. Следовательно, в результате атаки агрессора с помощью БПЛА ранения получили 35-летний и 76-летний мужчины.
По информации, младший получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, ранение грудной клетки. Медики оказали ему соответствующую помощь. Что касается старшего мужчины, то он был госпитализирован со взрывной травмой и осколочным ранением ноги.
російський дрон атакував Херсон: загинув чоловік, поранена жінка2 августа 2024, 08:56 • 24294 просмотра