Из-за вражеского обстрела в Херсоне ранены 2 мужчин. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

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Оккупационные силы не перестают терроризировать Херсонскую территориальную общину. Следовательно, в результате атаки агрессора с помощью БПЛА ранения получили 35-летний и 76-летний мужчины.

По информации, младший получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, ранение грудной клетки. Медики оказали ему соответствующую помощь. Что касается старшего мужчины, то он был госпитализирован со взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

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