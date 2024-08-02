В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с дрона на людей, которые находились на улице. В результате вражеского удара погиб мужчина, также ранения получила 75-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Александра Прокудина.

российские войска атаковали Херсон с беспилотника. Под вражеский удар попали люди, которые находились на улице. Из-за сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 54-летний мужчина -написал Прокудин в Telegram.

Также он сообщил, что у 75-летней женщины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение спины. «Скорая» доставила ее в больницу.

Херсон через нічні удари рф відчув перебої зі світлом