Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц
Киев • УНН
Херсонская область получила три мощных генератора от американских партнеров на сумму около миллиона долларов. Два из них обеспечат отопление, а один — бесперебойную работу больницы.
Херсонщина получила от американских партнеров три мощных генератора стоимостью около миллиона долларов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook информирует руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, два из этих генераторов будут работать на обеспечение херсонцев отоплением, а еще один – на бесперебойную работу больницы.
Их общая стоимость - около одного миллиона долларов
"Это означает, что тысячи наших людей будут иметь тепло и доступ к медицине даже в самых сложных условиях российского энергетического террора", - добавил глава Херсонской ОВА.
Напомним
Украина планово готовится к отопительному сезону, проводя восстановительные и ремонтные работы, а также накапливая топливо. Особое внимание уделяется усилению физической и воздушной защиты ключевых энергетических объектов.
Броварская громада передала военным два генератора - мэр28.02.25, 14:02 • 20835 просмотров