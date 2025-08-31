$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 12462 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 33264 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 62068 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 77362 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 95925 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 248103 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 106569 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83994 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98089 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 312824 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Херсонская область получила три мощных генератора от американских партнеров на сумму около миллиона долларов. Два из них обеспечат отопление, а один — бесперебойную работу больницы.

Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц

Херсонщина получила от американских партнеров три мощных генератора стоимостью около миллиона долларов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook информирует руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, два из этих генераторов будут работать на обеспечение херсонцев отоплением, а еще один – на бесперебойную работу больницы.

 Их общая стоимость - около одного миллиона долларов 

- сообщил Александр Прокудин.

"Это означает, что тысячи наших людей будут иметь тепло и доступ к медицине даже в самых сложных условиях российского энергетического террора", - добавил глава Херсонской ОВА.

Напомним

Украина планово готовится к отопительному сезону, проводя восстановительные и ремонтные работы, а также накапливая топливо. Особое внимание уделяется усилению физической и воздушной защиты ключевых энергетических объектов.

