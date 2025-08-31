Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц

Херсонщина получила от американских партнеров три мощных генератора стоимостью около миллиона долларов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook информирует руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

По словам чиновника, два из этих генераторов будут работать на обеспечение херсонцев отоплением, а еще один – на бесперебойную работу больницы.

Их общая стоимость - около одного миллиона долларов