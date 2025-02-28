Броварская громада передала военным два генератора - мэр

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18785 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37107 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69043 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219340 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126075 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394339 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313132 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214242 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244480 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255291 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11318 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12241 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14096 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14511 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135036 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219340 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394339 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255989 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313132 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4948 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17136 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47465 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72809 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57850 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Броварская громада передала военным два генератора - мэр

Киев • УНН

 • 20224 просмотра

Воинская часть, которая защищает воздушное пространство региона, получила два мобильных генератора от Броварской громады. Ранее громада также передала военным Toyota Hilux, 200 аккумуляторов для дронов и другое оборудование.

Броварская громада передала военным два генератора - мэр

Броварская община продолжает поддерживать украинских военных - одна из воинских частей, круглосуточно защищает воздушное пространство Украины получила два генератора для обеспечения работы подразделения. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

"Недавно командование одной из воинских частей, которая  ежедневно и еженощно защищает наше небо от вражеского нашествия, обратилось с просьбой о приобретении генераторов для нужд подразделения. Сегодня передали два генератора, кстати, именно такие, как заказывали военные - легкие, мобильные, быстро перемещаются - нашим Воинам", - сообщил Игорь Сапожко.

Добавим

Ранее Броварской городской голова Игорь Сапожко передал военнослужащим 95 десантно-штурмовой Полесской бригады автомобиль Toyota Hilux, который будет использовать бригада ПВО во время отражения воздушных атак врага. Этот автомобиль также был куплен за бюджетные средства в рамках программы поддержки ВСУ по запросу военных.

Сбили дрон на первом же выезде: мэр Броваров передал авто "ловцам шахедов"16.01.25, 19:04 • 31179 просмотров

Кроме того Броварская территориальная община закупила и передала в январе ВСУ 200 аккумуляторов для FPV-дронов за средства местного бюджета. 

Воины легендарной 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получили от Броварской громады и местных предпринимателей полноприводный грузовик, 13 комплектов Starlink, теплую одежду и зимние маскировочные комплекты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
Вооруженные силы Украины
Бровары
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49