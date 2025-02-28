Броварская громада передала военным два генератора - мэр
Киев • УНН
Воинская часть, которая защищает воздушное пространство региона, получила два мобильных генератора от Броварской громады. Ранее громада также передала военным Toyota Hilux, 200 аккумуляторов для дронов и другое оборудование.
Броварская община продолжает поддерживать украинских военных - одна из воинских частей, круглосуточно защищает воздушное пространство Украины получила два генератора для обеспечения работы подразделения. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
"Недавно командование одной из воинских частей, которая ежедневно и еженощно защищает наше небо от вражеского нашествия, обратилось с просьбой о приобретении генераторов для нужд подразделения. Сегодня передали два генератора, кстати, именно такие, как заказывали военные - легкие, мобильные, быстро перемещаются - нашим Воинам", - сообщил Игорь Сапожко.
Добавим
Ранее Броварской городской голова Игорь Сапожко передал военнослужащим 95 десантно-штурмовой Полесской бригады автомобиль Toyota Hilux, который будет использовать бригада ПВО во время отражения воздушных атак врага. Этот автомобиль также был куплен за бюджетные средства в рамках программы поддержки ВСУ по запросу военных.
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Кроме того Броварская территориальная община закупила и передала в январе ВСУ 200 аккумуляторов для FPV-дронов за средства местного бюджета.
Воины легендарной 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получили от Броварской громады и местных предпринимателей полноприводный грузовик, 13 комплектов Starlink, теплую одежду и зимние маскировочные комплекты.