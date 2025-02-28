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Броварська громада передала військовим два генератори - мер

Київ • УНН

 • 20314 перегляди

Військова частина, що боронить повітряний простір регіону, отримала два мобільні генератори від Броварської громади. Раніше громада також передала військовим Toyota Hilux, 200 акумуляторів для дронів та інше обладнання.

Броварська громада передала військовим два генератори - мер

Броварська громада продовжує підтримувати українських військових - одна з військових частин, що цілодобово боронить повітряний простір України отримала два генератори для забезпечення роботи підрозділу. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

"Нещодавно командування однієї з військових частин, яка  щодня і щоночі захищає наше небо від ворожого нашестя, звернулося з проханням про придбання генераторів для потреб підрозділу.Сьогодні передали два генератори, до речі, саме такі, як замовляли військові - легкі, мобільні, швидко переміщаються - нашим Воїнам", - повідомив Ігор Сапожко.

Додамо

Раніше Броварський міський голова Ігор Сапожко передав військовослужбовцям 95 десантно-штурмової Поліської бригади автомобіль Toyota Hilux, який використовуватиме бригада ППО під час відбиття повітряних атак ворога. Цей автомобіль також був куплений за бюджетні кошти в рамках програми підтримки ЗСУ за запитом військових.

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Крім того Броварська територіальна громада закупила та передала у січні ЗСУ 200 акумуляторів для FPV-дронів за кошти місцевого бюджету. 

Воїни легендарної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців отримали від Броварської громади та місцевих підприємців повнопривіднувантажівку, 13 комплектів Starlink, теплий одяг та зимові маскувальні комплекти.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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