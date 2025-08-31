$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 11960 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 31941 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 61063 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 76321 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 94996 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247786 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 106277 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83911 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98006 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 312294 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Херсонська область отримала три потужні генератори від американських партнерів на суму близько мільйона доларів. Два з них забезпечать опалення, а один — безперебійну роботу лікарні.

Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень

Херсонoщина отримала від американських партнерів три потужні генератори вартістю близько мільйона доларів. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook інформує керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, два із цих генераторів працюватимуть на забезпечення херсонців опаленням, а ще один – на безперебійну роботу лікарні.

 Їх загальна вартість - близько одного мільйона доларів 

- повідомив Олександр Прокудін.

"Це означає, що тисячі наших людей матимуть тепло та доступ до медицини навіть у найскладніших умовах російського енергетичного терору", - додав очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо

Україна планово готується до опалювального сезону, проводячи відновлювальні та ремонтні роботи, а також накопичуючи паливо. Особлива увага приділяється посиленню фізичного та повітряного захисту ключових енергетичних об'єктів.

Віта Зеленецька

Технології
Електроенергія
Прокудін Олександр Сергійович
благодійність
Херсонська область
Херсон