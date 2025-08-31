Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень
Київ • УНН
Херсонська область отримала три потужні генератори від американських партнерів на суму близько мільйона доларів. Два з них забезпечать опалення, а один — безперебійну роботу лікарні.
Херсонoщина отримала від американських партнерів три потужні генератори вартістю близько мільйона доларів. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook інформує керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
За словами чиновника, два із цих генераторів працюватимуть на забезпечення херсонців опаленням, а ще один – на безперебійну роботу лікарні.
Їх загальна вартість - близько одного мільйона доларів
"Це означає, що тисячі наших людей матимуть тепло та доступ до медицини навіть у найскладніших умовах російського енергетичного терору", - додав очільник Херсонської ОВА.
Нагадаємо
Україна планово готується до опалювального сезону, проводячи відновлювальні та ремонтні роботи, а також накопичуючи паливо. Особлива увага приділяється посиленню фізичного та повітряного захисту ключових енергетичних об'єктів.
