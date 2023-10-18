Херсонщина снова под вражеским огнем: зафиксировано 12 "прилетов", есть травмированная

Детали

По данным ОВА, оккупанты ударили по селу из артиллерии. Зафиксировано 12 «прилетов».

"Ранения получила 78-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу. Вследствие ударов повреждены частные дома", - сообщили в Херсонской ОГА.

Напомним

Российские оккупанты в очередной раз ударили из авиации по Херсонщине. Выпустили шесть управляемых авиационных бомб по двум населенным пунктам Бериславского района.