Херсонщина снова под вражеским огнем: зафиксировано 12 "прилетов", есть травмированная
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Золотая Балка, что на Херсонщине, снова под вражеским огнем, есть травмированная. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, оккупанты ударили по селу из артиллерии. Зафиксировано 12 «прилетов».
"Ранения получила 78-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу. Вследствие ударов повреждены частные дома", - сообщили в Херсонской ОГА.
Напомним
Российские оккупанты в очередной раз ударили из авиации по Херсонщине. Выпустили шесть управляемых авиационных бомб по двум населенным пунктам Бериславского района.