Винищувачі рф вдарили керованими авіабомбами по Бериславському району Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські окупанти вкотре вдарили з авіації по Херсонщині. Випустили шість керованих авіаційних бомб по двох населених пунктах Бериславського району. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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«Окупанти випустили 6 керованих авіабомб. Поцілили по двох населених пунктах Бериславського району. Атака здійснена трьома винищувачами СУ-34», - написав Продукін у Telegram.
Він також додав, що інформація про потерпілих і масштаби руйнувань встановлюється.
Доповнення
Також сьогодні вранці окупанти випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах Херсонщини.
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