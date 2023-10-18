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The Guardian

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Винищувачі рф вдарили керованими авіабомбами по Бериславському району Херсонщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські окупанти вкотре вдарили з авіації по Херсонщині. Випустили шість керованих авіаційних бомб по двох населених пунктах Бериславського району. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Винищувачі рф вдарили керованими авіабомбами по Бериславському району Херсонщини

Цитата

«Окупанти випустили 6 керованих авіабомб. Поцілили по двох населених пунктах Бериславського району. Атака здійснена трьома винищувачами СУ-34», - написав Продукін у Telegram.

Він також додав, що інформація про потерпілих і масштаби руйнувань встановлюється.

Доповнення

Також сьогодні вранці окупанти випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах Херсонщини.

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