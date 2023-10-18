Истребители рф ударили управляемыми авиабомбами по Бериславскому району Херсонщины

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«Оккупанты выпустили 6 управляемых авиабомб. Попали по двум населенным пунктам Бериславского района. Атака осуществлена тремя истребителями СУ-34», - написал Продукин в Telegram.

Он также добавил, что информация о пострадавших и масштабах разрушений устанавливается.

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Также сегодня утром оккупанты выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам Херсонщины.

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