Истребители рф ударили управляемыми авиабомбами по Бериславскому району Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские оккупанты в очередной раз ударили из авиации по Херсонщине. Выпустили шесть управляемых авиационных бомб по двум населенным пунктам Бериславского района. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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«Оккупанты выпустили 6 управляемых авиабомб. Попали по двум населенным пунктам Бериславского района. Атака осуществлена тремя истребителями СУ-34», - написал Продукин в Telegram.
Он также добавил, что информация о пострадавших и масштабах разрушений устанавливается.
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Также сегодня утром оккупанты выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам Херсонщины.
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